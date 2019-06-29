فان دايك يكشف سر عدم تعرضه لأي مراوغة طوال الموسم

مدافع ليفربول فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد أن ساهم في منافسة شرسة من فريقه لـ مانشستر سيتي على لقب الدوري الذي خسروه في نهاية المطاف بفارق نقطة.

وعلل فان دايك الرقم الغريب المتعلق بعدم تعرضه لأي مراوغة طوال الموسم: “صرت قادرا على مواجهة موقف الواحد على واحد بسبب لعبي كثيرا في الشوارع”.

وأضاف عبر Unisport: “شاركت كثيرا في مباريات خماسية في صغري، وأحببت الهجوم حينها، ولذا لدي خلفية عن الطريقة التي يمكن أن يتصرف بها المهاجمون في مواقف معينة”.

وواصل: “بالطبع اكتسبت ذلك عبر خبرتي في مسيرتي الاحترافية أيضا، ولكني أرى أن اللعب في الشوارع مع أصدقائك سيساعدك على التطور كمدافع أو كمهاجم”.

كما وجّه نصيحته لمن يصغرونه سنا: “أفضل نصيحة يمكنني تقديمها للشبان هي أن يتمتعوا بالتواضع، وأن يعملوا بجد ويستمتعوا بمسيرتهم، لأنها لن تستمر للأبد ولا يجب أن يتملكك الندم حينها على تفويت أي شيء”.

فان دايك (27 عاما) خاض 50 مباراة مع ليفربول في الموسم المنتهي، سجل 6 أهداف وصنع 4، وساهم بشكل بارز في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

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