وزير الطاقة السعودي: تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر، وإنه ليس هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.

وقال الفالح للصحفيين عندما سئل عما تفضله السعودية "أعتقد على الأرجح تمديدا لتسعة أشهر".

وعندما سئل عن القيام بتخفيض أعمق فقال "لا أعتقد أن السوق بحاجة لذلك".

وأضاف، أن "الطلب بدأ يخف قليلًا ولكن أعتقد أنه مازال قويًا". وقال، إنه يعتقد أن السوق سيتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع أوبك، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد نتيجة زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويلتقي وزراء نفط أوبك يوم الإثنين في فيينا، ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.

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