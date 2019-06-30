الرئاسي الليبي يدين تهديد قوات حفتر للأتراك الموجودين في ليبيا

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واستهجن التهديدات التي أطلقها الناطق باسم المشير خليفة حفتر، باستهداف السفن والطائرات المدنية، وتهديد الملاحة الجوية، وضرب مقار وشركات تابعة لدول صديقة، وبالأخص التركية منها، والدعوة للقبض على المواطنين الأتراك الموجودين على الأراضي الليبية.

وفي بيان صدر مساء السبت، حمّل المجلس من وصفها بقيادة القوات المعادية مسئولية أي ضرر يلحق برعايا أي دولة، أو يمس بمصالحها على الأرض الليبية، وأكّد أن لديه من الوسائل الحازمة للرد عليها.

وجاء في نص البيان: "إن هذه التهديدات تعتبر دعوة للفتنة والكراهية وترويع للناس، وهي تحريض للقتل على الهوية وستسبب كوارث جسيمة وجميعها ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

ودعا المجلس البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع الدولي إلى أن يبينا ويوضحا موقفهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، وأن يتخذا مواقف واضحة حيالها، بحسب نص البيان.

وكان المتحدث باسم قوات المشير حفتر، "أحمد المسماري" قد اتهم تركيا بالتدخل المباشر في المعارك الدائرة بتخوم طرابلس، ومدّ قوات الوفاق بالطائرات المسيرة. وقال المسماري، في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز": "الأتراك يستخدمون مطارات وموانئ ليبيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية، وإن سفنًا تركية تقدم الدعم المعلوماتي واللوجستي للجماعات الإرهابية في ليبيا". وتحدث المسماري في مؤتمر صحفي سابق عن أوامر صدرت من القيادة بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية. وقال: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافًا معادية للجيش الليبي، وسيتم استهداف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، وقد صدرت أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا". وفي شأن ذي صلة، أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني "هشام بوشكيوات" استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي بين ليبيا وتركيا من مطاري مصراتة ومعيتيقة. وقال بوشكيوات في تصريح لقناة ليبيا الأحرار عشية السبت: "حركة الطيران بين ليبيا وتركيا لن تتأثر بتهديدات الناطق باسم حفتر أحمد المسماري".

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