ترامب يقوم بأول زيارة للمنطقة المنزوعة السلاح على أمل لقاء زعيم كوريا الشمالية

يتأهب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اليوم الأحد، على أمل عقد ثالث لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.

ووصل ترامب إلى سول في ساعة متأخرة من مساء السبت، لإجراء محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، بعد حضوره اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، والذي طرح خلاله عرضا مفاجئا وليد اللحظة للقاء كيم.

وإذا التقى ترامب وكيم فستكون تلك ثالث مرة يلتقيان فيها خلال ما يزيد عن عام بقليل، وتأتي بعد أربعة أشهر منذ انهيار ثاني لقاء قمة بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي بعد اخفاقهما في حل الخلافات بشأن مطالب الولايات المتحدة بتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية ومطالب بيونجيانج بتخفيف العقوبات.

ولدى كوريا الشمالية برامج نووية وصاروخية منذ سنوات في خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويعد تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية إحدى أولويات الرئيس الأمريكي في مجال السياسة الخارجية.

وقدم ترامب عرضه بلقاء كيم في رسالة نشرها على تويتر بشأن زيارته لكوريا الجنوبية. وقال ترامب "أثناء وجودي هناك، إذا رأي زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا". وردا على ذلك نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن تشوي سون هوي النائبة الأولى لوزير الخارجية قولها "نرى أنه اقتراح مثير للاهتمام جدا ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا". وقال مون لترامب خلال حفل عشاء يوم السبت، إن مثل هذا الاجتماع سيكون "حدثا تاريخيا". ولكنه أضاف، إنه حتى إذا لم يُعقد فسيكون لهذا العرض "نتيجة مهمة" لأن ترامب أثبت صدقه لكيم. وكان ترامب يريد زيارة المنطقة المنزوعة السلاح، حيث عقد كيم ومون أول اجتماع قمة تاريخي العام الماضي، خلال زيارة لكوريا الجنوبية في 2017 ولكن الضباب الكثيف حال دون القيام بهذه الزيارة. وقال لي سيوك-هيون النائب الكبير من حزب مون، على تويتر، يوم السبت، إن من المرجح أن ينضم مون وترامب إلى كيم يوم الأحد، لعقد اجتماع ثلاثي في المنطقة الأمنية المشتركة الواقعة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

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