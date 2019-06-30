الرئاسي يدين تصريحات القيادة العامة

ايوان ليبيا – وكالات :

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تصريحات الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري حول إصدار أوامر باستهداف الطائرات والبواخر التركية.

وحمّل المجلس في بيان مساء السبت، قوات القيادة العامة مسؤولية «أي ضرر يلحق برعايا أي دولة، أو يمس بمصالحها على الأرض الليبية».

ودعا المجلس، «البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع الدولي إلى أن يبينا ويوضحا موقفيهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، وأن يتخذا مواقف واضحة حيالها»، بحسب البيان.

كان الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: إن «القيادة أصدرت أوامرها بإغلاق المجال الجوي أمام هبوط أي طائرة تركية في المطارات الليبية وكذلك منع أي طائرة ليبية بالتوجه إلى تركيا».

وأضاف المسماري أن «الدعم التركي للميليشيات المسلحة مستمر عن طريق ميناءي طرابلس ومصراتة بالأسلحة والجنود»، موضحًا أن «القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أصدر أوامره لآمر ركن القوات الجوية باستهداف البواخر التركية أو أي باخرة قادمة من تركيا فور دخولها المياه الإقليمية الليبية».

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