المسماري: تصدينا لهجوم جديد في هذه المناطق

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم الجيش التابع القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قواته «صدت هجومًا في محور عين زارة ووادي الربيع بمساندة طائرات دون طيار تركية في طرابلس».

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي مساء السبت «كبدنا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح وسقوط نحو 26 أو 27 قتيلاً في منطقتي وادي الربيع ومحور عين زارة»، لافتًا إلى أن «الاشتباكات قائمة حتى الآن في محاور طرابلس».

وقال إن قوات الوفاق واصلت قصفها مدينة غريان، ووجه المسماري الشكر لأهالي مدينة غريان بعد «تقديم خدمات كبيرة لقوات القيادة العامة وحماية الجنود في منازلهم».

وقال إن «تركيا تلعب دورًا مشبوهًا في ليبيا.. وكانت تدعم الميليشيات والجماعات من تنظيم القاعدة والإخوان في معركة بنغازي وتقوم بعلاج جرحاهم».

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