ترامب يدخل أراضي كوريا الشمالية

بيونغ يانغ-العنوان

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام الأحد في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعبر ترامب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم حيث تمّ توقيع الهدنة عام 1953. ولم يدخل يوماً أي رئيس أمريكي الأراضي الكورية الشمالية.

وبرفقة رجل بيونغ يانغ القوي، قام الملياردير الأمريكي ببضع خطوات داخل الأراضي الكورية الشمالية، قبل أن يقف إلى جانب كيم للسماح للصحفيين بالتقاط الصور على الخط الفاصل.

واعتبر ترامب “أنه يوم عظيم بالنسبة للعالم” وقال إنه “فخور” لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

المصدر-وكالات

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