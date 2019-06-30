ترامب يدعو كيم جونج أون لزيارة الولايات المتحدة

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الاستجابة لدعوته التي أطلقها على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي والاجتماع معه في المنطقة المنزوعة السلاح.

وقال ترامب في الجانب الكوري الجنوبي من ما يطلق عليه " فري دوم هاوس"، حيث يلتقى الرئيسان الآن، إذا كان الزعيم الكوري الشمالي لم يحضر، لكانت وسائل الإعلام سوف تجعلني أبدو سيئا للغاية".

وقدم ترامب دعوة إلى كيم لزيارة الولايات المتحدة.

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