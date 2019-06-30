مصر تقدم مساعدات طبية ودوائية إلى جزر القمر لمواجهة أضرار الإعصار كينيث | صور

سلَّم "محمد جابر أبو الوفا"، سفير جمهورية مصر العربية غير المُقيم لدى جمهورية القُمر المتحدة، مساعدات طبية ودوائية مُقدَّمة من مصر إلى جزر القمر عبر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" التابعة لوزارة الخارجية، لمساعدة الشعب القُمري الشقيق على تجاوز الأضرار الجسيمة التي ترتبت على الإعصار "كينيث" الذي ضرب جزر القُمر الشهر الماضى، وذلك كاستجابة سريعة من مصر. وقد تم تسليم المساعدات بحضور "بن علي فولانا عبد الله"، نائب وزيرة الصحة القُمرية وعدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة.

وفي هذا السياق، أكد السفير "أبو الوفا" خلال مراسم تسليم المساعدات أن مصر، حكومةً وشعباً، دائماً ما تقف بجانب الأشقاء في جزر القُمر في كافة الظروف، مبرزاً استجابة مصر السريعة لتقديم المساعدات الطبية والدوائية، لاسيما فى ضوء خصوصية العلاقة التي تجمع البلديّن الشقيقيّن.

وأعرب السفير عن تطلُع مصر لدعم الجهود التي تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية في البلاد ولخدمة مصالح الشعب القُمري الشقيق، الذي يمكن له دائماً أن يثق في دعم ومساندة مصر.

ومن جانبه، أعرب نائب الوزير القُمري عن شكره وتقديره للمساعدات المقدمة من الجانب المصري، والتي تعتبر استمراراً لتاريخ طويل من العلاقات القوية بين البلديّن، فضلاً عن الدعم المصري المتواصل لجزر القُمر، خصوصا في ضوء توجُه عدد كبير من مواطني جزر القُمر إلى مصر بغرض الحصول على العلاج والرعاية الطبية.

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