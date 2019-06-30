سبب مهاجمة مجموعة مسلحة تابعة للوفاق بالزاوية لمحطة الكهرباء

ايوان ليبيا – وكالات :

إقتحمت مجموعة مسلحة محطة الزاوية المزدوجة واطلقت النار على محول الوحدة الغازية السادسة على تمام 12.29 ليلة السبت مما أدى الى حدوث أضرار بالمحول الخاص بها إحتجاجاً على إدخال المدينة في برنامج طرح الأحمال.

وتسبب هذا الإعتداء وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للشركة في خروج الوحدة السادسة عن الخدمة وفقد ما قيمته 130 ميجاوات كما تم أثناء عملية طرح الاحمال على مدينة الزاوية حسب الاتفاق الذي تم بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الداخلية .

وهذه ليست المرة الاولى حيث تم في المدة الماضية أطلاق النار على محول 220 /30 ك.ف الجامعة بمدينة الزاوية ، بالإضافة الى عدة اعتداءات على المحطة وبعض العاملين وقالت مصادر من المدينة أن المجموعة المعتدية ( مشرعنة من الحكومة ) .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية والامنية بالمدينة بحماية مكونات الشبكة الكهربائية ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج عملية طرح الاحمال إسوة بالمناطق الاخرى.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد إجتمع بوزير داخليته فتحي باشاآغا بهدف تنفيذ برنامج يهدف إلى طرح الأحمال بشكل عادل ، إلا أن الأمر لم يرق فيما يبدوا للمسلحين التابعين لهما في الزاوية .

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