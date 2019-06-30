سلام فاتر وسخرية وتجاهل.. أردوغان وأتباعه كومبارسات فى نظر ترامب | فيديو

بسلام فاتر ودونما اهتمام لوجوده خلال التقاط الصورة التذكارية لقمة قادة مجموعة العشرين، كان استقبال الرئيس الأمريكى لنظيره التركى رجب طيب أردوغان بداية لموجة من السخرية لرجل دأب على اصطناع المشاكل ودعم الإرهاب فى دول بأكملها.

لم تقف سخرية ترامب وإهاناته عند هذا الحد، بل إنها وصلت إلى الذروة عندما وصف سيد البيت الأبيض أردوغان والوفد التركى بمجموعة من "الكومبارسات" الذين يعملون فى هوليوود.

وأظهر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اليابان هذه السخرية حين قال: "أنظر لهؤلاء الناس كم هم لطيفون.. التعامل معهم سهل للغاية.. أنظر اليهم". ثم وصف ترامب أردوغان وفريقه بـ"Central Casting" وهي وكالة شهيرة في هوليوود لاختيار الممثلين، وتابع ترمب: "لا يوجد منتج هوليودي يستطيع أن يخرج لنا أناس بهذا الشكل"، فى حين اكتفى إردوغان الذى يحلو له أن ينظر إليه اتباعه باعتباره "السلطان" بتبادل الضحكات مع ترامب.

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