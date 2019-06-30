مفاوضات سرية لإطلاق سراح المبروك احنيش

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف الناطق باسم قبائل زليتن خميس الحاج زيدان، عن ملابسات إطلاق سراح “المبروك احنيش” الذي اعتقلته قوة الردع الخاصة منذ 16 أكتوبر 2018.

وأوضح زيدان، في مقطع صوتي، أن مفاوضات بدأت منذ السابع من رمضان الماضي بين مجموعة من مشائخ قبائل زليتن، ومشائخ قبيلة المقارحة، لافتا إلى أن المفاوضات لم تتم في إطار سياسي وإنما في إطار ونطاق اجتماعي.

وأضاف زيدان، أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح احنيش مقابل تعهد اجتماعي تقدمه قبائل زليتن، قائلا “الصيغة التي تم بها إطلاق سراح احنيش ليس بها أي تنازل أو رضوخ أو ركوع للطرف المقابل، حيث قاد المشائخ المفاوضات بجدارة وفي صمت ودون تشهير أو إعلام أن هناك مفاوضات بالأساس”.

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