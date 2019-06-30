مدير الجوية السعودية: تدشين مطار خليج نيوم مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المشروع

اعتبر المهندس صالح بن ناصر الجاسر المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، انطلاق باكورة الرحلات المنتظمة للخطوط السعودية، اليوم الأحد، إلى "مطار خليج نيوم" في مركز شرما التابع لمنطقة تبوك، يومًا تاريخيًا بالنظر إلى ما يمثله من انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" بوصفها أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.

وأعرب "الجاسر" عن فخر واعتزاز الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة بتسخير إمكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة مواكبة المبادرات والمشاريع الإستراتيجية لرؤية 2030 التي يأتي من ضمنها منها مشروع "نيوم".

وأوضح أن مطار خليج نيوم هو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس حيث انتهت أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، وتم تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM"، مشيرًا إلى أن التدشين الرسمي تم اليوم، حيث غادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحا برقم شرفي "SV2030" تيمنًا برؤية المملكة 2030.

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