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رئيس مجلس الأمة الكويتي: تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة قادم

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الأحد، أن موقف مجلس الأمة المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية نابع من نهج قائد عروبي وشخصية فذة هو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الأحد، إن الشيخ صباح مرتبط بكل القضايا الإسلامية والعربية، مضيفا أنه "لو لم يكن سموه متخذًا هذا النهج منذ زمن طويل وثابت لما استطاع مجلس الأمة أن يتخذ النهج ذاته والثبات عليه".
وتوجه بالشكر إلى الشعب الفلسطيني على إقامة احتفالية في منطقة سلفيت وكثير من المدن والقرى في الضفة الغربية إشادة بموقف الكويت، قائلًا: "كل الشكر والتقدير لهم وذلك واجب لا نشكر عليه وإن كانت هناك كلمة شكر فيجب أن توجه إلى سمو الأمير".
وأضاف: "أؤكد للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وكل الدول العربية الإسلامية بأن موقف الشعب الكويتي ممثلا بالبرلمان الكويتي ثابت من كل القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي دائما لها الأولوية".
وتابع: "نعم يريدنا الكيان الصهيوني أن ننسى هذه القضية وهذا لن يتم فصحيح أن الميزان العسكري ليس لصالحنا في هذا الوقت ولكننا بحكم العقيدة الإسلامية نعلم أن تحرير كل الأراضي العربية والإسلامية المحتلة قادم وآت سواء في وقتنا أو بعدنا لأننا مسلمون ونعلم أن ذلك وعد غير مكذوب". وكانت بلدية سلفيت في الضفة الغربية رفعت الخميس الماضي علم الكويت إلى جانب علم فلسطين في الشارع الذي أطلقت البلدية عليه اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في عام 2018 وذلك تقديرًا لموقف الكويت الداعم للحق الفلسطيني. كما قررت بلدية يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمس السبت تسمية أحد شوارعها باسم (مرزوق الغانم) تقديرًا لمواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • آلى الان معظم طوائف المجتمع العربي الاسلامي من مثقفين وخريجين وموظفين حكوميين واصحاب عاءدات وأسر ، لم يعرفوا مطالب الشعب العربي – اذا معظم للاراضى العربية استباحوها بحفنة من الأموال ليهربوا ابناءها للخارج او ليكونوا مشاهير في الفن أو عروض الأزياء او كرة القدم !!!!!
    الان العدو يقوم بتصنيع الأسلحة الفتاكة ويقوم بتدريب مواطنيه ويصنع السموم في الاغذية والادوية ويصدرها للعرب كوجبات سريعة ليوسع الاحتلال في الاراضي العربية ويحاول التحكم في مياهنا الإقليمية بسفنهم وغواصتهم …!!!!
    لا اعتقد ان العرب سيكونون علو اتفاق ببنما الحكام العرب يتقلدون المناصب ويلبسون الحرير ويعقدون الولاءيم ولا يعرفون ما يدور حتى في بلدانهم ،،، رحم الله الفاروق عمر ابن الخطاب عندما مان ينزل لرعايا المسلمين على قدميه ويحمل اكياس الأرز والشعير على كتفيه ليعين الأسر الفقيرة ويجلس على التراب ليكون قدوة لرعايا الاسلام . ويسال رسول الله هل ادخل الجنة ؟!!
    فابن أنتم من هذا ؟!!!

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