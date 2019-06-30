المجلس العسكري السوداني يسلم رده للمبعوثين الإفريقي والإثيوبي

سلم الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم مبعوثي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، رد المجلس علي الورقة الإفريقية الإثيوبية المشتركة بحضور عضو اللجنة السياسية الفريق ياسر العطا عضو المجلس نائب رئيس اللجنة السياسية.

وقال الفريق كباشي إن الوثيقة التي قدمناها للمبعوثين تمثل وجهة نظر المجلس، وهي ورقة تفاوضية أكدنا فيها أن مقترح الاتحاد الإفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وإننا جاهزون للتفاوض اعتبارا من اليوم.

وأعرب الكباشي عن شكر المجلس للمبعوثين وتثمينه لجهودهما في سبيل الوصول إلى حل سياسي في السودان، وأن ما جاء في المقترح ينبع من تفهمهم الكامل للشأن السوداني.

وأضاف رئيس اللجنة السياسية أننا نأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع وفي أقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي وأن أي جهود أخري يجب أن تكون بالتنسيق معه.

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