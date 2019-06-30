قائد القوات الليبية يعلن حالة التعبئة والنفير العام ردا على التهديدات التركية

بثت فضائية سكاي نيوز، نبأ عاجلاَ، يفيد بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بصفته قائدا للقوات الليبية، يعلن حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا؛ ردا على التهديدات التركية.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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