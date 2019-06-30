الرئيس الفلسطيني يحذر من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إن هناك نتائج وتداعيات خطيرة ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

وحذر عباس من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف الرئيس الفلسطيني إنه أصدر توجيهاته بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين.

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