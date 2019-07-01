تحطم طائرة في مطار بولاية تكساس الأمريكية ومقتل 10 من ركابها

ذكرت صحيفة دالاس مورننج نيوز، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم أمس الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير، ذات المحركين، تحطمت واشتعلت النيران فيها، ولم يرد مسئولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق.

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