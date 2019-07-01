قصف إسرائيلي على مواقع للقوات الحكومية السورية في دمشق وحمص

أطلقت طائرات إسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، عدداً من الصواريخ استهدفت محيط العاصمة دمشق وريف محافظة حمص وسط سورية.

وقال قائد ميداني في القوات الحكومية السورية، "إن طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من 7 صواريخ عند منتصف ليل الأحد، وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق، كما استهدفت تلك الطائرات ثلاث نقاط عسكرية بمحافظة حمص هي الفوج 84 التابع للدفاع الجوي السوري وموقعين في منطقتي فيروزة وأم حارتين غرب حمص، وأن أكثر من 10 مصابين من القوات الحكومية وصلت إلى مشافي حمص".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري القول، إن "منظومات دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

وأكد سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق لـ (د ب أ) سماع " أصوات انفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق وأن أحد الصواريخ استهدف منطقة قرب مدينة صحنايا جنوب العاصمة دمشق، وأن عددا من الانفجارات وقعت في المكان الذي استهدف ما يشير إلى أنه ربما يكون مستودع أسلحة، وأن عدداً من سيارات الإسعاف اتجهت إلى مدينة صحنايا، كما تحطم زجاج نوافذ عدد كبير من المنازل في أحياء غرب صحنايا وشرق بلدة جديدة عرطوز بسبب القصف الصاروخي".

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