عودة إلى المهد.. رسميا – دينيس سواريز يغادر برشلونة

برشلونة أعلن عن تحصله على 12,9 مليون يورو نظير انتقال سواريز، بالإضافة إلى 3,1 ملايين يورو كمتغيّرات.

اللاعب سيرتدي رقم 6 مع سيلتا، حتى موسم 2024.

دينيس (25 عاما) من مواليد إقليم جاليثيا الذي يتواجد فيه نادي سيلتا الذي بدأ مسيرته فيه ولعب لفريقه الرديف حتى عام 2011 قبل انتقاله إلى مانشسر سيتي.

لاحقا تحوّل دينيس إلى الفريق الرديف لـ برشلونة، ولعب معارا لـ إشبيلية، ثم خرج إلى فياريال، قبل أن يعيد برشلونة شرائه عام 2016، ومعه خاض 71 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 11 آخرين.

اللاعب خرج معارا في الدور الثاني لموسم 20182019 إلى أرسنال، لكنه عانى مع الإصابات ولم يخض سوى 95 دقيقة.

سواريز يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا.

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