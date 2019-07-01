مقتل 25 شخصا في سقوط حافلة بواد جبلي بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية أن 25 شخصا قتلوا اليوم الاثنين إثر سقوط حافلة مكتظة بالركاب في واد جبلي بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير.

وذكرت تقارير أولية أن الحافلة الصغيرة خرجت عن الطريق وسقطت فى واد عميق بمنطقة كيشتوار في ولاية جامو وكشمير صباح اليوم الاثنين.

وتردد إنها كانت متجهة من كيشوان إلى كيشتوار.

وأكد أنجريز سينج رانا مسؤول بالشرطة المحلية في كيشتوار أن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح. فيما ذكرت مصادر محلية أن 32 راكبا قتلوا.

وبدأ السكان المحليون والشرطة وإدارة المنطقة عملية لإنقاذ الركاب.

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