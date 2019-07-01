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انفجار ضخم بالقرب من مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأفغانية كابول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

هز انفجار ضخم الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة ولكن لم ترد أنباء فورية عن الأضرار أو الضحايا.
وقال شهود من رويترز أن الصوت هز المبنى. وأكد مسؤول الشرطة بكابول وقوع انفجار ولكنهم لم يذكروا تفاصيل.
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع في منطقة كثيفة السكان تضم وزارة الدفاع.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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