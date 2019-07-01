إطلاق سراح طيار الخطوط الجوية الليبية المختطف

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية عزالدين يوسف المشنون، إطلاق سراح أحد طياري الخطوط الليبية، الكابتن نوري الأطرش عقب اختطافه على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بتاريخ 7 مايو الماضي.

وقال المشنون في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “الكابتن نوري الأطرش وصل إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي حيث تم استقباله من قبل زملائه في شركة الخطوط الليبية بالإدارة العامة ببنغازي”.

وأجاب المشنون ردا على سؤال أين اختطف الأطراش ومن الجهة المسؤولة عن اختطافه، قائلا، ” هذا ليس وفقا صلاحياتي هناك أسئلة محددة بوسعي الرد عليها…”.

يذكر أن الخطوط الجوية الليبية ببنغازي قد أعلنت في مايو الماضي، عن اختطاف نوري الأطرش على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية من الفندق المقيم به بالعاصمة طرابلس.

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