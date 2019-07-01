حظر التعامل التجاري مع تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء أمس الأحد، قراراً يقضي بحظر التعامل المالي والتجاري مع كافة الشركات التركية بما فيه عمليات الاستيراد كافة.

كما طالب الديوان في منشوره الذي وجهه إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة والمصارف بوقف دخول السلع المستوردة بالإضافة لوقف جميع المعاملات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندية للشركات التي تتعامل مع جهات تركية قد تحصل على اعتمادات لتوريد سلع منها.

كما طالب الديوان المصارف التجارية بمراقبة الحسابات التي تتعامل مع هذه الجهات وفرض رقابة عليها.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أصدرت قرارا يقضي باستهداف أي نقطة تركية على الأراضي الليبية، ووقف الرحلات الجوية بين بنغازي وإسطنبول على خلفية تدخل تركيا في الشأن الليبي، ودعمها للمجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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