متظاهرو هونج كونج يحاولون اقتحام مبنى البرلمان

تعد هذه المجموعة جزءا صغيرا من الآلاف من المواطنين الذين احتلوا الطرق الرئيسية خارج مقر الحكومة صباح اليوم.

وحاول المتظاهرون دفع بوابة تحيط بالبرلمان، في حين قام آخرون ببناء مزيد من الحواجز لحماية المتظاهرين من شرطة مكافحة الشغب في الطرف الثاني من مبنى البرلمان.

ويأتي هذا التصاعد في التوترات قبل أقل من ساعة من توقع تجمع مئات الآلاف للمشاركة في مسيرة من فيكتوريا بارك إلى مقر الحكومة.

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