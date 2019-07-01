وقوع انفجار في قبرص.. والسبب غير واضح

وقع انفجار قوي في قبرص الليلة الماضية، واستمر حتى اليوم الإثنين، مع وجود بعض الدلائل على سقوط قذيفة في شمال الجزيرة، ولكن ليس هناك ما يشير إلى وقوع إصابات، كما أن سبب الانفجار مازال غير واضح حتى صباح اليوم.

ووقع الانفجار في الجزء القبرصي التركي الشمالي من الجزيرة، على جبال بيسبرماك بالقرب من بلدة فوني (طشقند بالتركية)، بحسب ما ذكرته إذاعة "آر آي كيه" الرسمية.

وتشتبه السلطات في أن الانفجار وقع نتيجة لتحطم طائرة بدون طيار، أو بسبب سقوط قذيفة أو صاروخ. وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنه قد يكون الصاروخ مصادره سورية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع القبرصي، سافاس أنجيليدس لإذاعة "آر آي كيه": "لا يمكننا تحديد سبب الانفجار بالضبط".

ومن ناحية أخرى، قال مصطفى أكينشي، زعيم القبارصة الأتراك، لمحطة "بي آر تي" القبرصية التركية: "إنه ليس صادرا عن أراضينا". وأشار إلى أنه قد يكون ناتجا عن الحرب في سورية. وقد سمع عشرات الآلاف من الأفراد صوت الانفجار في أنحاء الجزيرة. ووصف شهود على الواقعة الصوت بأنه "يصم الآذان".

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