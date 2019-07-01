المسماري: دخول طرابلس سيتم تحقيقه قريباً

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن قرار القيادة العامة ضد تركيا يأتي لأن الأخيرة أصبحت طرفاً رئيسياً في المعركة وتوفر الدعم الكامل لقوات حكومة الوفاق.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي أن هناك عسكريون أتراك يشاركون الآن مع قوات الوفاق في المعركة، مؤكداً ان قوات الجيش أفشلت محاولة لتقدم قوات الوفاق في محور عين زارة وادي الربيع وتم تكبيدها خسارات كبيرة كما نفذ الجيش ضربات جوية دقيقة على عدة مواقع في غريان وجنوب طرابلس.

ولفت أن الجيش يعتبر دخول طرابلس هدف رئيسي سيتم تحقيقه قريباً، مبيناً أن المعركة بدأت في 2014 ولا تزال مستمرة حتى يتم القضاء على التشكيلات المسلحة في البلاد.

وبشأن أحداث مدينة غريان أكد أن جرحى الجيش في غريان تمت تصفيتهم بالرصاص والطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي ذلك.

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