حصيلة الضربة الجوية على معسكر اليرموك

ايوان ليبيا – وكالات :

قتل أكثر من 30 مسلحا من القوات التابعة لحكومة الوفاق يوم السبت، بغارات جوية، نفدها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في منطقة وادي الربيع ومحيط المطار الدولي السابق واليرموك وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق، إن معظم القتلى الدين سقطوا في القصف تابعين لكتائب من مصراتة وعددهم 23 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى، و8 قتلى آخرين تابعين لكتائب من طرابلس وتاجوراء.

وفي إدراج نشره عبر حسابه على فيسبوك ليل الأحد، قال القيادي في كتيبة ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف برقيق “مدينة العزة والشرف والصمود مصراتة تزف “23” شهيدا من ابنائها هذا اليوم ونشر قائمة بأسمائهم جميعا، ويعتقد أنهم سقطوا في معسكر اليرموك الدي يتمركز فيه لواء الصمود بقيادة صلاح بادي المعاقب أمميا.

ومن جانبها نعت قوة حماية طرابلس، القتلى، وقالت ” تزف ليبيا شهداءها من أبنائها الشجعان في ملحمة الدفاع عن عاصمتنا الأبية” ووصفت القتلى بـ”شهـداء الوطن الذين سقطوا اليوم مقبلين غير مدبرين دفاعًا عن أرضهم وعرضهم”.

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