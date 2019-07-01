اللّواء عبد السّلام الحاسي : القوّات المسلّحة ستدخل طرابلس ونحررها من التّنظيمات الإرهابيّة والإجراميّة

طرابلس 01 يوليو 2019 (وال)- قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، اللواء عبد السلام الحاسي اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة ستدخل العاصمة طرابلس وتحررها من التنظيمات الإرهابية والإجرامية.

وأكد اللواء عبد السلام الحاسي، أن القوات المسلحة لا تزال في تقدم مستمر، مهما كان حجم دعم العصابات، وسيتم القضاء عليها، ويحقق للوطن سيادته، وستنتصر كرامته مهما تحصلت العصابات على دعم من تركيا.

وتابع اللواء عبد السلام الحاسي: “نحن موجودون لنقود المعركة حسب تعليمات سيدي القائد العام، وتشاهدون جميعًا عبث العصابات بالقصف العشوائي والطائرات التركية التي ضربت المدنيين، ودمرت مساكنهم، وحتى الآن دمرنا 4 طائرات مسيّرة، وانتظروا المزيد حتى نُحقق كرامة الوطن”. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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