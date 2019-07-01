شركة الخليج العربي للنفط تتحصل على جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية)

بنغازي 01 يوليو 2019 (وال)- كرّمت شركة شلمبرجير العالمية اليوم الأثنين، شركة الخليج العربي للنفط، تقديراً وتكريماً لما قدمته الشركة خلال السنوات الماضية من زيادة وتطوير الإنتاج، واستمرار العمل دون توقف رغم ما مرت به البلاد في تلك الفترة.

هذا وجاء ذلك خلال حفل أقيم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة في بنغازي، حيث تم تسليم الشركة جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية)، بحضور رئيس شركة الخليج المهندس محمد بن شتوان، وعضو لجنة الإدارة لاستكشاف والإنتاج والمعلومات والإمداد فضل الله احتيته، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي.

ومن جانب شركة شلمبرجير العالمية فقد حضر مدير عام الشركة فرع ليبيا رضا الكبير، ومدير إدارة المشاريع المتكاملة بالشركة المنشاوي أحمد، ومدير مكتب شلمبرجير – بنغازي سراج بو سنينة، إلى جانب مديري الإدارات بشركة الخليج العربي للنفط، ومستخدمي مكتب شلمبرجير بنغازي.

وبدأت الاحتفالية بعرض مرئي قدمه مدير مكتب شلمبرجير – بنغازي سراج بو سنينة، تم خلاله تعريف بالجائزة وأهميتها، موضحًا حجم التعاون المشترك بين الشركتين.

وبدوره، ألقى مدير إدارة المشاريع المتكاملة بشركة شلمبرجير المنشاوي أحمد – كلمة – لخص من خلال التعاون المشترك بين الشركتين خلال الأعوام الماضية، في ظل ظروف صعبة واستثنائية، وتمكن الشركتين من مواصلة العمل رغم الصعاب والظروف الأمنية القائمة في تلك الفترة، وعودة نشاط شركة شلمبرجير بعد توقفها من خلال شركة الخليج العربي للنفط، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات الإنتاج.

في المقابل، ألقى مدير عام شلمبرجير – ليبيا رضا الكبير – كلمة – أشاد فيه بأداء شركة الخليج العربي للنفط، والتعاون المتميز بين الشركتين، وما يسوده من تناغم بين الطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي ختام كلمة مدير عام شلمبرجير – ليبيا رضا الكبير، سلم جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية)، لرئيس شركة الخليج المهندس محمد بن شتوان.

ورحّب رئيس شركة الخليج المهندس محمد بن شتوان خلال – كلمته – بالحضور، وتحملهم مشاق السفر، معتبراً أن حضورهم إلى مدينة بنغازي يُعطي زخماً وانطباعاً جيداً.

وأكد المهندس محمد بن شتوان أن هذا الفوز، هو ثمرة جهد مشترك وعمل دءوب من قبل الشركتين تفتخر به الشركة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود شركة شلمبرجير في تعاونها وتلبيتها للدعوة التي أطلقتها شركة الخليج العربي للنفط، للعودة إلى استئناف نشاطها بالحقول الليبية، لما تتمتع به من أمن واستقرار.

ونوه المهندس محمد بن شتوان لجهود جميع الإدارات التي نفذت الأعمال مع شركة شلمبرجير، وأثبتت قدرتها وكفاءتها في تحقيق أهدافها، والإدارات الداعمة والمساندة لهذا النشاط والتي سخرت إمكاناتها، الأمر الذي يُؤكد حرص جميع الإدارات على أداء أعمالها بدرجة عالية من الإتقان والتميز.

وأعرب مدير عام شلمبرجير – ليبيا رضا الكبير عن فخره بتسليم الجائزة لشركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي، موضحاً أن هذه الجائزة مقدمة من قبل المدير التنفيذي لشركة شلمبرجير حول العالم، حيث تم اختيار شركة الخليج العربي للنفط من بين عدة مشاريع قدمتها كبرى الشركات العالمية.

كما تقدم مدير عام شلمبرجير – ليبيا رضا الكبير بالشكر للجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط وكافة مستخدميها، على دعمهم وتعاونهم وأدائهم المحترف، مؤكداً أن شركة الخليج قادرة على منافسة كبرى الشركات والمشاريع العالمية.

والجدير بالذكر، أن شركة الخليج العربي للنفط تحصلت على جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية)، عبر مسابقة يتم فيها اختيار أفضل المشاريع التي تمت بين شركة شلمبرجير والشركات المنتجة للنفط على مستوى العالم.

حيث كان مشروع شركة الخليج العربي للنفط، هو عملية تطوير خطة زيادة الإنتاج، وتم اختيار هذا المشروع من بين 600 مشروع، تقدمت به شركات عالمية من جميع قارات العالم، وكان ترتيب شركة الخليج الأول أفريقياً والثاني عالمياً، وتم اختياره وفقاً للمعايير التالية :

1- العمل الجماعي.

2- روح الابتكار.

3- الإضافة التي قدمها المشروع إلى شركة الخليج العربي للنفط بشكل خاص، وليبيا بشكل عام في زيادة الإنتاج. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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