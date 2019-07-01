القطاع غير النفطي السعودي يعزز مساهمته في الاقتصاد إلى 2.13% بالربع الأول

ارتفع نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية بنحو 2.13 %، بالربع الأول من العام الحالي 2019م، مقابل 2.09% للربع المماثل من العام الماضي، حيث يشكل هذا التطور دعما لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط داخل المملكة.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد حقق الاقتصاد السعودي، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 1.66% ، مقابل 1.38% خلال الفترة نفسها من 2018. وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 1.04% خلال عام 2019، مقابل 0.53% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018.

بينما ارتفعت قيمة الناتج المحلي إلى 660.69 مليار ريال بالربع الأول من 2019، مقابل نحو 649.88 مليار ريال، خلال الربع نفسه من العام الماضي 2018.

وسجل الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية نموا نسبته 2.77% في الربع الأول من 2019، مقارنة بنمو نسبته 10.16% في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي 718.543 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ699.191 مليار ريال في الربع الأول من 2018.

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