تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة متجهة إلى السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن المالكي قوله إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وأكد أن استمرار "تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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