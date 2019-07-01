سكاي: أرسنال يفاوض ياسين براهيمي لضمه مجانا

وقال التقرير إن النادي اللندني يحاول التوصل لاتفاق حول البنود الشخصية للاعب صاحب الـ29 عاما وضمه مجانا بعد نهاية عقده مع بورتو.

وأشارت “سكاي” إلى أن نادي وست هام يونايتد كان يسعى لضمه خلال الصيف الماضي، لكنه لم يتحرك هذا الصيف.

وأوضحت سكاي أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق بعد ومازالت المفاوضات في مراحلها الأولى وقالت :”الاتفاق على البنود الشخصية بعيد كل البعد حاليا”.

الدولي الجزائري المتواجد حاليا مع منتخب محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع بورتو خلال الصيف الجاري.

وانضم براهيمي إلى بورتو قادما من غرناطة في صيف 2014 بمبلغ 6.5 مليون يورو.

الدولي الجزائري شارك خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج براهيمي مع بورتو بلقب الدوري مرة وكأس السوبر المحلي مرة، وحل وصيفا لكأس البرتغال مرة وكأس الرابطة مرة.

ولعب صاحب الـ29 عاما كبديل في مباراة كينيا الأولى بدور المجموعات مع منتخب الجزائر في كأس الأمم 2019، شاكر خلالها في 16 دقيقة، في انتصار محاربي الصحراء بنتيجة 2-0. وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الثانية.

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