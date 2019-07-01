المؤقتة : تشكيل لجنة مركزية للانتخابات البلدية

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت الحكومة الموقتة تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية. ووفق نص القرار فإنه «يعاد تشكيل اللجنة برئاسة جمال عبدالشفيع علي سعد».

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من «منصور سليمان، وإدريس القاضي، وأحمد إدريس، والكيلاني عوض الكيلاني، ويامن جبريل، وعبدالعزيز الفضيل». وتعمل اللجنة، حسب قرار الحكومة الموقتة الذي يحمل تاريخ 27 يونيو الماضي، «تحت إشراف وزير الحكم المحلي».

ويعترف المجتمع الدولي باللجنة المركزية للانتخابات البلدية في طرابلس، برئاسة سالم بن تاهية، التي أشرفت على الانتخابات في عدد من البلديات، منذ مطلع العام.

والتقى بن تاهية سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعددًا من ممثلي المنظمة الشهر الماضي في طرابلس، حيث أكدوا دعمهم جهود اللجنة.

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