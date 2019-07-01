روسيا تأسف لتجاوز إيران السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب

قالت روسيا الإثنين، إن إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف" لكنها عزت ذلك الى تصرفات الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في وقت سابق الإثنين أنها "تجاوزت سقف الـ300 كلج" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وذكر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء "هذا بالطبع يدعو للأسف ولكن علينا أن لا نبالغ في تصوير الوضع".

وأضاف: "يجب فهم الأمر على أنه نتيجة طبيعية للأحداث التي حصلت قبله".

ودان ريابكوف "الضغوط الأمريكية غير المسبوقة"، إلا أنه دعا طهران إلى التصرف بـ"مسئولية". ورداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 مايو أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ. وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءا من 7 يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (المانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

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