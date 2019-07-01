إيران تقول إن تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب لا ينتهك الاتفاق النووي

طهران-العنوان

قالت إيران اليوم الاثنين، إن تجاوزها حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح به بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا يشكل انتهاكا للاتفاق لأن طهران تمارس حقها في الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر “لم ننتهك خطة العمل المشتركة الشاملة” مستخدما الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وأضاف “الفقرة 36 من الاتفاق توضح السبب. لقد قمنا بتفعيل الفقرة 36 بعد انسحاب الولايات المتحدة. منحنا (القوى الخمس الأخرى) أسابيع قليلة مع احتفاظنا بحقنا. تحركنا أخيرا بعد 60 أسبوعا. بمجرد وفاء القوى الأوروبية الثلاث بالتزاماتها سوف نلغي الزيادة (في المخزون)”.

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