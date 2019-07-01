الرئاسة التونسية تعلن مغادرة السبسي المستشفى وتوجهه نحو مقر إقامته بقرطاج

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها مغادرة الرئيس الباجي قايد السبسي المستشفى مساء اليوم الإثنين، "نحو مقر إقامته بقرطاج بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه".

كان حافظ قائد السبسي نجل الرئيس قد أعلن اليوم الإثنين عن مغادرة والده المستشفى العسكري الذي كان قد تم نقله إليها إثر وعكة صحية كانت ألمت به يوم الخميس الماضي.

وأفاد حافظ الذي يشغل منصب رئيس اللجنة المركزية لحزب حركة نداء تونس على صفحته الرسمية أن "الرئيس غادر مساء اليوم المستشفى العسكري، ووضعه الصحي عادي وسيعود في الأيام المقبلة إلى نشاطه".

كان السبسي البالغ من العمر 92 عاما قد نقل إلى المستشفى منذ يوم الخميس بسبب "وعكة صحية حادة" بحسب ما ذكرت مؤسسة الرئاسة.

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