اخبار

التحالف العربي: استهداف مطار أبها الدولي عمل إرهابي من مليشيات الحوثي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن هجوما إرهابيا من المليشيا الحوثية استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.
وأوضح العقيد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق من مساء الإثنين، ذكرت فضائية "العربية" الإخبارية السعودية، أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء سقوط طائرة مسيّرة على مطار أبها.
وأضافت أن الرحلات تم استئنافها في مطار أبها بشكل اعتيادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك