جوارديولا عن عودة ليفربول التاريخية ضد برشلونة: هناك شيء في أنفيلد لن تجده في العالم

وقال جوارديولا لصحيفة “إيه أر إيه” الإسبانية: “قبل المباراة اعتقدت إنهم حال سجلوا هدفا فإن كل اللاعبين في ليفربول يعرفون ماذا سيحدث في أنفيلد بعد ذلك”.

وواصل “شعار هنا أنفيلد ليس للتسويق بل هناك شيء ما حول ذلك الشعار لن تجده في أي ملعب آخر في العالم”.

وتابع مدرب برشلونة الأسبق حديثه “في أنفيلد ليفربول يسجل هدفا وتشعر إنهم خلال الخمس دقائق المقبلة إنهم سوف يسجلون أربعة أهداف أخرى”.

وأضاف “تشعر إنك صغيرا وأن كل لاعبي الخصم أفضل منك”.

وأتم جوارديولا “لقد مريت بما حدث لبرشلونة في أنفيلد، الجميع كان يضحك علينا حينما خسرنا من ليفربول هنا الموسم الماضي 3-0 بعد 15 أو 20 دقيقة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وكان ليفربول نجح في تحويل تأخره بثلاثية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلى فوز برباعية في الإياب ليتأهل للنهائي ويفوز باللقب على حساب توتنام.

ولم يسبق لجوارديولا خلال أربع زيارات له إلى ملعب أنفيلد مع مانشستر سيتي معرفة طريقا للفوز حتى الآن.

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