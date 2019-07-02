عدد قتلى قوات الوفاق خلال 3 أيام

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف قوات الوفاق إلى 90 قتيلا منذ بدء عملية “عاقبة الغدر” التي بدأتها القوات المُسلحة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس خلال الأيام الثلاث الماضية والتي ستستمرّ حتى إتمام كافة الأهداف المُحدّدة من قبل القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع التشكيلات المسلحة في كافة المحاور أرضاً وجواً وستثبت للجماعات المسلحة والمتحالفين معها أن عاقبة الغدر وخيمة.

يأتي ذلك على خلفيةقيام قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان والدخول لمستشفى المدينة وقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه.

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