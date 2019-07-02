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السراج يطالب إيطاليا بتدخل حازم

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال لقاء جمعه مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بضرورة “التدخل الحازم” لإيطاليا لإرساء السلام في ليبيا.

وكشفت مصادر قريبة من وزير الداخلية الإيطالي، تفاصيل الاجتماع، الذي عقده سالفيني مع رئيس حكومة الوفاق، بمقر محافظة ميلانو، بأنه كان مُثمرًا بالنسبة لإيطاليا، وأن سالفيني قد فتح ملف الهجرة غير القانونية وملف الطاقة والاقتصاد، مع السراج.

وأضافت المصادر، بحسب ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية، أن وزير الداخلية الإيطالي، وعد رئيس المجلس الرئاسي، بالتزام بلاده اتجاه ليبيا، والعمل على مساعدتها لإنهاء أزمتها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • يمكن مناقشة هذا الموضوع مع وفد وفريق من الإمارات العربية الخاص بالامن الوقائي للمدن ومشاركة المراءة العربية في هذا الدور بخصوص العاصمة طرابلس والابتعاد عن الاعمال العسكرية والخسائر وتخريب المدن ووضع منظومة الكاميرات الذكية في السيطرة على الأمور وتأمين المؤسسات العامة .بالعاصمة.

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  • نوجد قوانين في بعض مناطق الإمارات تخص الأمن في المدن تمنع اللبس الغير محتشم وشرب الكحول والمناظر الغير اخلاقية في الشوارع ، والتلفظ البذيء ، واحترام الدين ومنع الشيشة واحترام المساجد وغيره من الأمور . المهمة للأعراف الخاصة بالدول الاسلامية .

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