السراج يطالب إيطاليا بتدخل حازم

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال لقاء جمعه مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بضرورة “التدخل الحازم” لإيطاليا لإرساء السلام في ليبيا.

وكشفت مصادر قريبة من وزير الداخلية الإيطالي، تفاصيل الاجتماع، الذي عقده سالفيني مع رئيس حكومة الوفاق، بمقر محافظة ميلانو، بأنه كان مُثمرًا بالنسبة لإيطاليا، وأن سالفيني قد فتح ملف الهجرة غير القانونية وملف الطاقة والاقتصاد، مع السراج.

وأضافت المصادر، بحسب ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية، أن وزير الداخلية الإيطالي، وعد رئيس المجلس الرئاسي، بالتزام بلاده اتجاه ليبيا، والعمل على مساعدتها لإنهاء أزمتها.

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