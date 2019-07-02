المسماري: ننتظر الأوامر لاقتحام غريان

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، امس الاثنين، إن خطة اقتحام غريان جاهزة وتنتظر الوحدات العسكرية الأوامر من القائد العام للجيش للبدء بتنفيذها.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده من مدينة بنغازي أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن ما حدث للعسكريين في غريان كان عمليات تصفية جسدية، مشيرا إلى أن النائب العام فتح تحقيقا في الحادثة.

وبشأن التطورات العسكرية في محاور القتال بطرابلس، أكد المسماري أن الجيش الوطني استهدف 30 موقعا تابعا للمجموعات المسلحة مساء الأحد.

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