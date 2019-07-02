اعراض الروماتيزم في القدم

ايوان ليبيا – وكالات :

يهاجم التهاب المفاصل “الروماتيزم” عادة المفاصل في اليدين والركبتين والوركين، ولكنه يمكن أن يحدث في أي جزء من الجسم حيث توجد المفاصل بما في ذلك أصابع القدم، وهناك عدد من أنواع مختلفة من التهاب المفاصل يمكن أن يسبب ألم في القدم، وفي بعض الأحيان يرتدي الغضروف بين العظام، وبدون الغضروف الواقي يشعل الأنسجة ويسبب الألم والتورم، وإذا كنت تعاني من ألم في أخمص القدمين قد يكون الروماتيزم .

الألم هو على الأرجح أول أعراض ملحوظة لالتهاب المفاصل أو الروماتيزم، و قد تشعر بألم عام في أصابع القدم أو إصبع القدم الكبير فقط، ويصفها الناس بأنها تتراوح من شعور عميق وجع إلى إحساس أكثر حدة وطعن عندما يحاولون التحرك، وقد تكون بسيطة أو معتدلة أو شديدة اعتمادا على مستوى التدهور أو الالتهاب في المفصل، والألم هو أحد أكثر أعراض التهاب المفاصل شيوعا، ويمكن أن يمنعك من الاستمتاع بأنشطتك اليومية العادية .

بمرور الوقت يرتدي الروماتيزم الغضروف بين المفاصل ويشعل الأنسجة ويسبب السائل الزليلي، وكل هذه التغييرات يمكن أن تجعل المفاصل صلبة وصعبة الحركة، ومع وجود توسيد ودعم أقل تصبح المفاصل مقاومة للثني والتمدد، وقد ينتج عن ذلك صعوبة في المشي حيث تلعب أصابع القدم دورا كبيرا في التوازن وفي دفع القدم بعيدا عن الأرض، وقد يصيبك ذلك عندما تحاول المشي لأن مفصل إصبع القدم يتحرك مع كل خطوة .

جميع أنواع التهاب المفاصل تسبب الروماتيزم، مما قد يؤدي إلى تورم واضح، وقد تتحول أصابع القدم إلى اللون الأحمر وتشعر بالدفء عند اللمس، وقد تلاحظ هذه الأعراض بعد الجلوس لفترة من الوقت أو بعد القيام من السرير، ويمكن أن يؤدي التورم أيضا إلى صعوبة ارتداء حذائك في الصباح، وقد يشعرون المريضون بالضيق لفترة من الوقت حتى ينخفض ​​التورم .

أنت تعرف كيف يبدو ذلك عند كسر المفاصل، قد تبدأ في سماع أصوات مماثلة في أصابع قدميك إذا كنت تعاني من الروماتيزم، فالضجيج الطحن هو أحد الأعراض الشائعة إلى حد ما، وهذه الأصوات ناتجة عن تدهور الغضاريف الذي عادة ما يوسع العظمتين في المفصل، وبما أن هذا الغضروف يبتعد فإن العظام قد تلامس بعضها البعض مسببة هذه الأصوات، وإذا تطورت نتوءاتها العظمية فإنها يمكن أن تسبب نقرات وشقوق .

هل اصبع قدمك تبدو أكبر مما كانت عليه، أو هل بدأت تلاحظ تغيير في قدمك؟ هذه الحالات يمكن أن تدفء أو الحرارةكون أعراض الروماتيزم في القدم، ووبينما يرتفع الغضروف وينحسر العظم ضد العظام يحاول الجسم تحسين الوضع ولحلها يخلق المزيد من العظام، وعلى الرغم من أن هذا قد يثبت المفصل إلا أنه يمكن أن يجعله يبدو أكبر، أو أنه يشبه عثرة كبيرة ولا يختلف عن ظهور الأورام، وقد ترسل إصبع القدم في اتجاه جديد مما يخلق شكلا منحنيا أو ما يسمى أحيانا ” قدم المخلب ” .

عندما يجلب الالتهاب المزيد من الدم إلى أصابع قدميك قد تشعر بشعور بال في المنطقة، وقد يكون ذلك مزعجا إلى حد ما، لكنه عادة لا يتعارض مع أنشطتك اليومية، وقد ترى أيضا احمرارا على الجلد حول المفاصل وقد تصبح رقيقة .

يمكن أن يحدث المفصل المقفل عندما يكون هناك الكثير من التورم والصلابة بحيث لم يعد المفصل قادرا على الانحناء على الإطلاق، والحواف الخشنة على العظام وتوتن العظام يمكن أيضا أن تسبب انسداد المفصل، وقد تشعر بأن إصبع القدم عالق وقد يكون مؤلما، وهذه ليست عادة حالة دائمة، فقد تضطر للتجول لفترة من الوقت أو محاولة التلاعب في إصبع القدم للانحناء مرة أخرى .

كل هذه الأعراض يمكن أن تجعل المشي مؤلما وصعبا للغاية، وقد تجد نفسك يعدل مشيتك وأنت تحاول أن تضع وزنا أقل على أصابع قدميك، وقد تختار حتى التوقف عن ممارسة الرياضة، ولسوء الحظ يمكن أن تؤثر هذه الأنواع من التغييرات على باقي أجزاء جسمك، مما يؤدي إلى ألم في الفخذ أو الظهر وزيادة الوزن ومشاكل أخرى، وأولئك الذين يعانون من الروماتيزم في إصبع القدم الكبير عرضة بشكل خاص لعدم الحركة .

التهاب المفاصل أو الروماتيزم في إصبع القدم ناتج عن التهاب مفصل إصبع القدم، وغالبا ما يهاجم المرض إصبع القدم الكبير، ولكن قد يتأثر الآخرون أيضا، ويمكن أن تسبب الإصابات أو الصدمات السابقة مثل إصبع القدم المكسور أو التواء، والتهاب المفاصل في الطريق، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والنقرس قد يكون السبب أيضا .

1- زيادة العمر .

2- زيادة الوزن .

4- تاريخ عائلي لالتهاب المفاصل

5- النساء اللائي يرتدين أحذية ضيقة وعالية الكعب في معظم حياتهن قد يتعرضن أيضا لخطر التهاب المفاصل في أصابع القدم .

كل قدم له 28 عظمة وأكثر من 30 مفاصل، وفيما يلي مفاصل القدم الأكثر شيوعا المتأثرة بالتهاب المفاصل العظمي :

1- المفاصل الثلاثة للقدم التي تشتمل على عظم الكعب، وعظام منتصف القدم الداخلية، وعظام منتصف القدم الخارجية .

2- مفصل اصبع القدم الكبير وعظم القدم .

3- المفصل حيث يلتقي الكاحل وعظم الساق .

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