نهاية 517 يوما بدون صفقات.. توتنام يضم جناح ليدز يونايتد

اللاعب البالغ 18 عاما وقع على عقود انتقاله للفريق اللندني حتى 2023، على أن تتم إعارته الموسم الجاري لصفوف ليدز يونايتد، وينضم لتوتنام بدءا من موسم 2020-2021.

الجناح الإنجليزي الشاب تألق تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في صفوف ليدز، إذ سجل هدفين وصنع مثلهما في 24 مباراة الموسم المنصرم.

✍️ #WelcomeJack #COYS ⚪️ #THFC pic.twitter.com/sjN04SqXXp

كلارك حصد جائزة أفضل لاعب شاب في صفوف ليدز يونايتد الموسم الماضي علق على انتقاله قائلا “أنا ممتن للانضمام لتوتنام وعلى الأمد القصير آمل أن أساعد ليدز في التأهل للدوري الإنجليزي”.

توتنام لم يعلن عن قيمة الصفقة التي أنهت صيام النادي عن التعاقد مع اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية والشتوية لموسم 2018-19.

ويعد الفرنسي تانجي ندومبيلي من أبرز الأسماء المحتمل انضمامها لصفوف الديوك اللندنية قادما من أولمبيك ليون الفرنسي الصيف الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا