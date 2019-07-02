إصابة 9 مدنيين في الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

أبها 02 يوليو 2019 (وال) – أصيب تسعة مدنيين في الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله “الحوثيين” فجر اليوم الثلاثاء على مطار أبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار المالكي أن “المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها غير أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)”، على حد تعبيره.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، العميد يحيى سريع، اليوم تنفيذ الطيران المسير هجمات جديدة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. (وال – أبها) هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال