الخبرة القضائيّة تستضيف مدير إدارة الطّب الشّرعي ببلديّة دبي

البيضاء 02 يوليو 2019 (وال) – استضاف مدير عام مركز الخبرة القضائية المستشار عمر الحجازي، مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة ببلدية دبي البروفيسور د. فوزي عبد السلام بن عمران.

وبحضور مدير مكتب الطب الشرعي السابق، لفرع الجبل الأخضر والمدير الحالي لمستشفى سوسة ، وتم اتفاق خلال الاجتماع على إقامة محاضرات للأطباء الشرعيين من العناصر الوطنية في كافة الفروع.

كما أكد البروفيسور بن عمران، على تواصل مستمر مع كافة الأطباء عبر وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية لهم؛ لإنجاح عملهم ولاطلاعهم على كافة التطورات العلمية، التي يشهدها علم الطب الشرعي.

ومن جهته قام مدير عام المركز بالشكر والتقدير للدكتور فوزي، على تعاونه ورغبته الشديدة في دعم وإنجاح الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية والبحوث.

هذا ودعت إدارة الخبرة القضائية ــ في وقت سابق ــ جميع الأطباء الشرعيين التابعين للفروع الآتية:- (بنغازي، طبرق، المرج، إجدابيا، الجبل الأخضر، درنة)، الحضور بقاعة التدريب بمدينة البيضاء (الزاوية القديمة)، حيث سيلقي البروفيسور فوزي، محاضرة في مجال علم الجريمة. (وال – البيضاء) رس

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