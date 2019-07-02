تحطم هليكوبتر عسكرية في شمال ألمانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، إن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة تحطمت في شمال البلاد أمس، مما أسفر عن مقتل مساعدة طيار لكن لم يُعرف بعد سبب الحادث.

وأضافت للصحفيين أن الطائرة، من طراز إي.سي 135 التي تنتجها يوروكوبتر، كان على متنها الطيارة القتيلة وطيار نجا ويتلقى العلاج في المستشفى.

وسوف يجري الجيش تحقيقات لمعرفة سبب التحطم الذي لم يُعرف بعد.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من مقتل طيار في اصطدام بين طائرتين يوروفايتر ألمانيتين فوق شمال شرق البلاد.

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