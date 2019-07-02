وزارة الدفاع الروسية: مصرع 14 بحارا نتيجة حريق في غواصة في المياه العميقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حريقا نشب في جهاز للأبحاث في غواصة في المياه العميقة أمس، وأدى إلى مصرع 14 بحارًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الأول من يوليو، اندلع حريق بجهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا" وفقًا لسبوتنيك.

وأضافت الوزارة "أنه بفضل تصرفات الفريق غير الأنانية، تم إطفاء الحريق في جهاز الأبحات الموجود في القاعدة العسكرية البحرية سيفيرومورسك".

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