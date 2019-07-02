رابيو يكشف دور بوفون في انتقاله لصفوف يوفنتوس

الفرنسي أثناء تقديمه الرسمي في مؤتمر صحفي أكد أن الحارس المخضرم جانلويجي بوفون كان السبب الرئيسي في انضمامه.

وبدأ اللاعب البالغ 24 عاما حديثه قائلا “لقد كان هناك محادثات مع يوفنتوس في الماضي لكن في أوقات مختلفة في حياتي وبالنسبة لي، الآن أنه الوقت الصحيح أن آتي لهنا، لقد تحدثت كثيرا مع جانلويجي بوفون كثيرا الموسم الماضي”.

وأضاف عن دور بوفون “كانت لدي فرصة الحديث معه ولقد قدم لي الاقتراحات والنصائح، بالطبع تحدثنا عن يوفنتوس أنه يعرف الفريق والنادي بشكل جيد، لقد كان أفضل شخص اتحدث معه من أجل ذلك”.

وأكمل “لقد كان رأيه مهما كثيرا لأن بوفون شخص قدم موسم رائع وكذلك أنه صديق لي ولعب دورا كبيرا أيضا في انتقالي، لقد أثار اهتمامي بيوفنتوس وأنني إذا أردت الذهاب بعيدا في مسيرتي قد يكون هذا أفضل طريق للوصول إليه”.

وواصل “لقد قضيت 7 مواسم في باريس كلاعب محترف لذلك قررت اللعب في دوري مختلف، تركيزي كان ثابتا دائما والآن أنا ألعب في الدوري الإيطالي ليوفنتوس ولا شيء يتغير”.

رابيو كان قريبا من الانتقال لبرشلونة الإسباني حسب العديد من التقارير السابقة لكنه فضل في النهاية الانضمام لصفوف السيدة العجوز.

وعن المدير الفني ماوريسيو ساري تابع “لم ألتق ساري بعد أو تحدثنا لكن الأشخاص الذين ألتقيتهم تركوا انطباعا جيدا لذلك اعتقد أن المدرب يعكس هذا الانطباع وسمعة الفريق”.

وتحدث عن مركزه المفضل في أرضية الميدان “أفضل اللاعب في مركز متوسط الميدان الأيسر، دائما ألعب في جميع المراكز واستطيع أيضا اللعب في مركزين، استطيع التأقلم على احتياجات الفريق وارتدى القميص رقم 25”.

وأتم عن البرتغالي كريستيانو رونالدو “بطل عظيم وكذلك لعب دورا في اتخاذ قراري، الأجواء في غرفة الملابس إيجابية للغاية جميع اللاعبين محترفين ويساندون بعضهم البعض”.

ولم يخض الفرنسي أي مباراة منذ بداية العام بسبب إيقاف باريس سان جيرمان له لعدم موافقته على تجديد التعاقد مع النادي الباريسي.

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