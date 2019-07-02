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حفتر يلتقي مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة وفداً من مسؤولي وأعيان من بلدية الشويرف .. ضم عميد البلدية حسن علي القذافي ، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية  علي حسين ابونجيم ، وعضو المجلس البلدي  سعد محمد بومخلب ، ومدير مكتب التضامن بالبلدية .

وأكد الوجهاء  من خلال هذه الزيارة دعم بلدية الشويرف التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب والحشد المليشياوي ، منددين بما حدث من تصفية لجنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى غريان .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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