حفتر يلتقي مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة وفداً من مسؤولي وأعيان من بلدية الشويرف .. ضم عميد البلدية حسن علي القذافي ، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية علي حسين ابونجيم ، وعضو المجلس البلدي سعد محمد بومخلب ، ومدير مكتب التضامن بالبلدية .

وأكد الوجهاء من خلال هذه الزيارة دعم بلدية الشويرف التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب والحشد المليشياوي ، منددين بما حدث من تصفية لجنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى غريان .

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